Il Napoli è la squadra che subisce meno conclusioni per gara, Ospina e Meret sono i meno sollecitati del campionato

Per il Napoli non ci sarà Manolas in Coppa a Bergamo: il trauma contusivo distorsivo alla caviglia destra si è tradotto in un gonfiore che lo staff medico stima di non poter ridurre in tempi brevi, si corre anche il rischio di perdere il giocatore per un periodo più lungo. Di fatto, senza Koulibaly e Manolas non sembrano esserci le condizioni per riprodurre il 3-4-3 dell’andata. Ci sono, però, due centrali di ruolo come Rrahmani e Maksimovic abituati a giocare in uno schieramento a tre, con il possibile adattamento di Di Lorenzo. Impressiona come il Napoli sia la squadra che subisce meno conclusioni per gara di tutta la serie A (9 nette a partita), con il Milan capolista che subisce 11.7 tiri a partita o la Juventus che ne incassa 10.9. Corollario: Ospina e Meret sono i meno sollecitati del campionato, 39 parate in due contro le 49 di Handanovic secondo in questa graduatoria.

Factory della Comunicazione

Marco Giordano (Il Mattino)