Gattuso aspetta l’arrivo di Dries per ricostruire “l’abitino” ad Insigne

Il 4-3-3 di Gattuso è ormai tornato al centro di ogni cosa ed è questo un patto virtualmente sancito con la squadra: non c’è tempo per altro, soprattutto per un 4-2-3-1 che va accantonato e si torna in maniera fissa all’abitino che pare disegnato su misura per Insigne e Lozano. Poi quando tornerà Mertens se ne parla. Non c’è la panchina di Gattuso in palio né in caso di eliminazione da parte dell’Atalanta in seimfinale di Coppa Italia né in caso di sconfitta con la Juventus. Non ci sono trattative in corso per un sostituto per il presente. Poi è chiaro che i risultati sono sovrani, e se le sconfitte dovessero continuare si penserebbe a qualcosa. Ma tutto è legato alla classifica: finché il gruppone Champions resta compatto. P. Taormina (Il Mattino)