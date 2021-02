G. Volpecina sulla difesa: “Koulibaly? Il suo rendimento è calato dall’addio di Albiol”

In questo momento il Napoli è in emergenza in difesa, anche Manolas probabilmente salterà la sfida contro l’Atalanta per il problema alla caviglia. E’ stato intervistato da “il Mattino” l’ex calciatore azzurro Giuseppe Volpecina.

Giuseppe Volpecina: «Molti problemi li nascondeva Koulibaly, ma non è più lo stesso degli anni di Sarri. Con Albiol al suo fianco erano perfetti. Dopo la scorsa Coppa d’Africa, però, Koulibaly era cotto, non è mai tornato lo stesso. Albiol, inoltre, aveva un’esperienza che altri non hanno, come dimostrano gli ultimi gol subiti». Giuseppe Volpecina, campione d’Italia col Napoli nell’87, parte dalle passate certezze per scivolare sulle incertezze. «Ci sono state molte meno sicurezze con Ancelotti e Gattuso, questo è vero: non potendo provare sempre gli stessi movimenti, non potendo ripetere sempre gli stessi meccanismi, diventa complicato per un difensore non commettere errori. Giocando palla a terra, il rischio è quello di portarti un avversario in area, come è successo con Pandev». La soluzione non è immediata: «Per recuperare le certezze, anche là dietro, ci vogliono grandi prestazioni e risultati. Ci sono anche giocatori importanti fuori, a cui si è aggiunto Manolas. Difesa da rifondare? Forse è giusto che Koulibaly vada via, avrebbe bisogno di un’ultima grande sfida».

M. Giordano (Il Mattino)