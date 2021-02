Esternazioni a parte, De Laurentiis non ha gradito “le scelte” di Gattuso

In molti si sono stupito del “silenzio” di De Laurentiis delle ultime settimane, mentre chi lo conosce bene sa, che il patron azzurro, preferisce fare così. Sbollire la rabbia e poi ragionare ed affrontare le cose con lucidità. Ovvio che molte cose non gli siano piaciute. Come scrive La Gazzetta dello Sport, gli hanno dato fastidio gli “attacchi” televisivi di Gattuso, il suo far riferimento alla delusione causatagli dal numero uno della società, ma non solo. Lo avrebbero infastidito anche diverse scelte del tecnico. “Non ha gradito, per esempio, l’insistenza del tecnico nel far giocare Maksimovic e Hysaj, due giocatori a scadenza di contratto, trascurando Rrahmani, costato 13 milioni di euro un anno fa e utilizzato un paio di volte in questa stagione. Talvolta ha preferito utilizzare Di Lorenzo fuori ruolo lasciando fuori l’ex difensore del Verona. Insomma, il feeling tra le parti non c’è più, tant’è che il presidente sta valutando anche soluzioni diverse nel caso Benitez dovesse dirgli di no”.