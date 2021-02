DIFESA – Out Manolas, due le soluzioni per il match di Bergamo

L’uscita al campo di Manolas è l’ennesima dimostrazione che la sfiga in casa Napoli ci vede benissimo, sarà piena emergenza per il match contro l’Atalanta per il ritorno di Coppa Italia. Assente anche Koulibaly, causa Covid-19, perciò la coppia di centrali sarà composta da Maksimovic e Rrahmni, con una possibile opzione Di Lorenzo. Dall’allenamento di oggi in poi si cercherà di avere le idee più chiare sulla difesa e sul modulo da mandare in campo contro gli orobici. Per il resto Hysaj dovrebbe spuntarla su Mario Rui, come nella gara dell’andata.

Fonte: Corriere dello Sport