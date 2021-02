Corbo: “Per il post Gattuso, nessuna promessa, ma spettacolo”

Inutile nascondere la testa sotto la sabbia. O a stretto giro, o al massimo la prossima estate, il rapporto tra il Napoli e Rino Gattuso si concluderà e gli azzurri avranno bisogno di un nuovo allenatore. Che tipo di tecnico? Esiste un profilo a cui fare riferimento? Antonio Corbo ne traccia qualche linea su La Repubblica, sottolineando quanto i tifosi siano ancora affezionati a chi la squadra partenopea la faceva “giocare” a pallone in maniera divertente: “Benitez è la chiave d’ingresso per un mercato sontuoso, ma il Napoli investirà in botteghe care tipo Real Madrid? Quanto potrà investire, incassare come una volta, da Cavani a Jorginho? Se è vero che a Napoli sono passati straordinari tatticisti come Marchesi, Lippi e Bianchi, ma il pubblico ama ancora Vinicio e Sarri, la logica porta a immaginare un nuovo allenatore che non prometta scudetti, ma almeno spettacolo”