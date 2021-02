Commisso monitora l’evolversi della rottura tra ADL e Gattuso

La possibile rottura tra Rino Gattuso e Aurelio De Laurentiis non interessa solo i tifosi e gli addetti ai lavori di casa Napoli, ma viene monitorata anche in altre parti d’Italia. Soprattutto in quel di Firenze, a quanto pare. La Fiorentina non avrebbe tratto i benefici sperati dalla gestione Prandelli, per cui, il presidente Viola, Commisso, starebbe valutando l’ipotesi Gattuso. Lo si legge sulle pagine de Il Corriere di Firenze. Del tecnico calabrese il patron dei gigliati già aveva parlato in precedenza, anche se c’è da dire che sarebbe l’altro ex Napoli, Maurizio Sarri, in cima alla lista della società fiorentina. L’allenatore toscano che ha declinato le offerte provenienti da Marsiglia e che, attualmente, è ancora sotto contratto con la Juventus.