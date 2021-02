CENTROCAMPO – Per Bergamo possibile convocazione per Fabian Ruiz

Sabato mattina Fabian Ruiz, aveva superato l’iter post Covid-19 e si è allenato da solo a Castel Volturno, visto che la squadra era a Genova per la gara contro i rossoblù. Se nei prossimi giorni il centrocampista spagnolo dovesse dare senali confortanti sul piano fisico, nulla vieta che possa essere convocato per la gara di mercoledì contro l’Atalanta per il return-match di Coppa Italia. Per il resto le soluzioni non mancano, ma solo i prossimi allenamenti daranno risposte certe a Gattuso e al suo staff tecnico.

Fonte: CdS