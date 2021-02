Avversario Napoli – Gasperini si augura di recuperare almeno Maehle per la fascia destra

Da oggi al Centro Sportivo Bortolutti di Zingonia, l’Atalanta riprenderà gli allenamenti, in vista del return-match contro il Napoli di Coppa Italia valevole per la semifinale. Contro gli azzurri sicura l’assenza per squalifica di Romero, molto probabilmente ancora out Hateboer per la fascia destra. Si valuteranno le condizioni di Maehle, Sutalo e Kovalenko. L’ex Genk (Maehle), sarebbe importante il suo recupero, per avere un calciatore forte per la corsia di destra. Per il resto Gasperini si augura anche di vedere una squadra di nuovo al top sul piano fisico contro l’undici di Gattuso, ma è normale anche che i tanti impegni non sempre si può essere sempre al massimo.

Fonte: Gerardo Gnecchi Corriere dello Sport