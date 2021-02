Alessandro Pistolesi (all. Napoli femm.): “Basta complimenti, ora servono i punti”

Il Napoli femminile se la gioca alla pari contro la Fiorentina, ma esce sconfitta con il punteggio di 2-0. In terra toscana però altri segnali incoraggianti per cercare i punti salvezza. A fine gara le parole sui canali social di mister Alessandro Pistolesi. “La gara di oggi ci ha fatto capire che abbiamo nuova consapevolezza dei nostri mezzi, purtroppo non abbiamo portato gli episodi dalla nostra parte, ma al tempo stesso non mi bastano più i complimenti. Purtroppo è passata un’altra giornata di campionato e la classifica è ancora lì che ci penalizza. Abbiamo capito che possiamo giocarcela contro tutti, ma per ottenere il massimo dovremo lavorare ancora più sodo. Non siamo inferiori al San Marino Academy e all’Hellas Verona, tra l’altro le affronteremo negli scontri diretti nel girone di ritorno. Ora testa alle prossime sfide con più fiducia, ma come detto servono assolutamente punti”.

Fonte: tuttocalciofemminile.com