Un ex azzurro potrebbe raggiungere Milik a Marsiglia

Il Marsiglia, la nuova squadra di Arek Milik, è sicuramente nel caos. Dopo la violenta protesta dei tifosi che hanno assalito il centro d’allenamento, ci sono state le dimissioni del tecnico lusitano, André Villas-Boas, di conseguenza la società deve “riempire” il posto da lui lasciato vacante. Nella lista che annovera i possibili sostituti, anche un ex Napoli. Infatti, nelle ultime ore, il tecnico di San Vincenzo, Walter Mazzarri, risulta nell’elenco dell’ OM. La trattativa con l’ex Dortmund. Lucien Favre, appare è bloccata e non risultano accordi con l’ex selezionatore del Cile, Sampaoli. Mazzarri al momento non ha alcun impegno contrattuale. In nome del sostituto di Villas-Boas dovrebbe essere comunicato nella giornata di domani.