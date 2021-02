SERIE B FEMMINILE – Pomigliano-Cesena 1-0, per le “pantere” decide Pinna

Il Pomigliano, dopo aver pareggiato per 3-3 contro il Vicenza, quest’oggi ha affrontato il Cesena, sotto la pioggia e la partita è stata molto equilibrata. Dopo la rete annullata alla Dodds, arriva la rete che vale i tre punti. La sigla come sempre Romina Pinna, che si conferma anche la bestia nera delle romagnole. Nella ripresa la squadra ospite sfiora per bene due volte il pareggio, parata di Balbi e poi colpendo la traversa su calcio da fermo. Successo che consolida il primato. Ora la sosta, prima di affrontare in casa la Roma femminile.

La Redazione