SERIE A FEMMINILE – Successi casalinghi per Fiorentina e A.c. Milan

Dopo il successo ad Empoli per la capolista Juventus, l’A.c. Milan doveva dare una risposta sfidando in casa il San Marino Academy. La squadra di Alain Conte sblocca con Corazzi su calcio di rigore, ma le rossonere reagiscono. Pareggio del difensore Spinelli, poi doppietta di Dowie e infine la rete della classe 2001 Tamborini. La Fiorentina di Cincotta invece batte un coriaceo Napoli, soprattutto nel primo tempo per 2-0. In gol come sempre Sabatino e poi autorete di Huynh.

Fiorentina-Napoli 2-0

A.c. Milan-San Marino Academy 4-1

A cura di Alessandro Sacco