SERIE A FEMMINILE – Sassuolo-Inter 1-0, decide per la squadra di Piovani, Pirone

Il Sassuolo di mister Piovani oggi ha affrontato l’Inter, per la seconda giornata di ritorno e le neroverdi vincono con il punteggio di 1-0. A decidere la gara ci ha pensato Valeria Pirone che segna di testa dopo un batti e ribatti in area di rigore. Per le nerazzurre palo di Marinelli e sempre la punta della squadra di Sorbi trova Lemey che evita il pareggio. Per le padroni di casa da segnalare la traversa piena di Dubcova. Adesso il Sassuolo affronterà l’A.c. Milan per il ritorno di Coppa Italia e poi gara esterna contro il Napoli di Pistolesi.

Marcatrici: 19′ Pirone (S)

SASSUOLO: Lemey, Philtjens, Mihashi, Pirone (88′ Pellinghelli), Dubcova, Orsi, Tomaselli, Santoro (68′ Brignoli), Cambiaghi (54′ Bugeja), Lenzini, Filangeri. A disposizione: Lugli, Brundin, Da Canal, Maffei, Bratu, Micheli Allenatore: Piovani

INTER: Gilardi, Bartonova, Marinelli, Baresi (54′ Moller), Merlo, Debever, Pandini, Alborghetti, Auvinen (68′ Catelli), Tarenzi, Rincon A disposizione: Aprile, Brustia, Hansen, Pavan, Gallazzi, Passeri, Mauro, Vergani

Allenatore: Sorbi

Note: ammonita Tomaselli

Fonte: sassuolocalcio.it