SERIE A FEMMINILE – Betty Bavagnoli: “Dispiace per l’inizio di stagione, ma è un percorso di crescita”

Ieri pomeriggio netto successo dell’A.s. Roma sul campo dell’ultima in classifica del Pink Sport Bari con il punteggio finale di 0-4. A fine gara, attraverso il sito del club giallorosso, le parole del mister Betty Bavagnoli. “Oggi abbiamo fatto risultato anche largamente, ma abbiamo concesso qualcosa dal punto di vista della prestazione. Siamo state meno pulite, forse anche per un terreno di gioco particolare, non è mai facile qui. All’inizio, nella prima parte ci siamo un po’ intestardite per trovare nei cambi di gioco con palle aeree, ma su campi del genere con rimbalzi particolari era meglio palleggiare a terra. Non l’abbiamo fatto nella prima parte, ma è andata meglio nella seconda parte del primo tempo e poi siamo arrivate al gol. Sono Contenta per il risultato, ma non dobbiamo perdere di vista il nostro modo di voler giocare e gestire le situazioni della gara, essere sempre efficaci”.

Cosa è cambiato in questo 2021 rispetto al girone di andata? “C’è sicuramente anche un po’ di rammarico per la prima parte di stagione. Se avessimo fatto un percorso un pochino più netto sicuramente staremmo commentando una classifica diversa. Ma le cose si costruiscono piano, col tempo. Ci sono tanti fattori che contribuiscono alla realizzazione di una prestazione, di una squadra con un’organizzazione di gioco. Abbiamo mancato in diverse cose, anche se mai completamente in una buona prestazione”.

Il rendimento di calciatrici di esperienza come Bartoli e Andressa sta facendo la differenza? “Una squadra che vuole arrivare a determinati traguardi non può prescindere dall’esperienza e dalla qualità di giocatrici importanti. Il nostro lavoro non si è visto nella prima parte, ma sta venendo fuori adesso. È come se ad un certo punto le giocatrici di esperienza avessero preso in mano la situazione, stanno diventando leader ed esempi per le più giovani, giovani davvero interessanti. Questo è il mix che ci serviva”.

