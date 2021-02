Serie A – Benevento-Sampdoria pari che muove la classifica

Allo stadio Vigorito, il match valido per la 21ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Benevento e Sampdoria: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca della partita.

BENEVENTO (1-4-2-3-1): Montipò, Depaoli, Glik, Tuia, Barba, Hetemaj, Schiattarella, Insigne, Caprari, Improta, Lapadula.

A disposizione: Manfredini, Lucatelli, Caldirola, Tello, Viola, Dabo, Foulon, Di Serio, Sau, Falque, Hetemaj, Pastina.

Allenatore: F. Inzaghi

SAMPDORIA (1-4-4-2): Audero, Bereszynski, Tonelli, Colley, Augello, Candreva, Thorsby, Adrien Silva, Jankto, Keita, Torregrossa.

A disposizione: Ravaglia, Letica, Ekdal, Verre, Ramirez, Askildsen, Regini, Yoshida, Ferrari, Leris, Quagliarella, Damsgaard.

Allenatore: Ranieri.

ARBITRO: Aureliano di Bologna

Assistenti: Perrotti di Legnano e Grossi di Frosinone.

Quarto ufficiale: Paterna di Teramo.

VAR: Di Paolo di Avezzano

AVAR: Carbone di Napoli.

Marcatori: 55′ Caprari (B), Keità (S)

Ammoniti: Silva (S), Tuia (B), Improta (B), Depaoli (B), Tonelli (S), Ionita (B)

Primo Tempo: al 10 sugli sviluppi di una rimessa laterale, Ionita prova a scagliare il tiro che si spende a fondo campo; ottima azione di Keita, al 22′, che prova a impensierire Montipò. Respinge il portiere e il pallone arriva a Jankto, il centrocampista svirgola il pallone che arriva a Torregrossa. L’attaccante mette in rete ma si alza la bandierina del fuorigioco;

Jankto libera il tiro, al 26′, uscita con il pugno di Montipò, il pallone arriva sul petto di Thorsby che non riesce a depositarlo in porta grazie all’intervento del portiere del Benevento; sugli sviluppi di un calcio di punizione ottenuto da Keita, Torregrossa si trova il pallone tra i piedi ma non riesce a battere Montipò; Montipò dice no a Keita al 44′, che servito da Augello, prova la girata in porta di potenza; dopo 1′ di recupero Aureliano manda tutti negli spogliatoi per la prima frazione di gioco.

Secondo Tempo: ottima azione di Lapadula, al 50′, che non va al tiro e serve Caprari, l’attaccante ostruito da Colley scaglia il piatto sul secondo palo, la sfera si spegne sul fondo; Goal al 55′ Caprari trova un diagonale che passa sotto il corpo del portiere della Sampdoria e si insacca in rete; intervento con il piede di Audero, al 61′, sulla conclusione di Lapadula, vanificata l’azione che avrebbe portato i giallorossi sul 2-0;

Azione simile alla precedente per l’attaccante del Benevento. Al 67′ Improta serve Lapadula, l’attaccante viene chiuso da Audero; Goal al 80′ Keità, il centrocampista della Sampdoria va via a Damsgaard e mette il pallone in mezzo, Keita si fa trovare pronto e conclude in rete. Partita molto combattuta a centrocampo, ed al 90′ il direttore di gara da 4′ di recupero, e dopo di essi termina la partita in parità.

A cura di Antonio Pisciotta