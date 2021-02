RISULTATI SERIE A – Il Milan vince e consolida il primato, prosegue il buon momento dell’Udinese

I successi di venerdì dell’Inter a Firenze e di ieri pomeriggio della Juventus contro la Roma, il Milan doveva dare un segnale per consolidare il primato. I rossoneri battono alla distanza un Crotone che regge per un’ora, ma poi si scatenano Ibrahimovic e Rebic, autori di una doppietta a testa. Nell’altra sfida del pomeriggio, l’Udinese, si conferma, dopo aver vinto contro lo Spezia in trasferta, batte l’Hellas Verona per 2-0. Le reti arrivano nel finale di gara, prima sfortunata autorete di Silvestri e poi con Deulofeu che sfrutta al meglio l’assist di Molina. Nel pomeriggio il derby emiliano Parma-Bologna e in serata Lazio-Cagliari.

Milan-Crotone 4-0

Udinese-Hellas Verona 2-0

A cura di Alessandro Sacco