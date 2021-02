Quartieri Spagnoli – Il Borussia Dortmund invia una maglia per Diego

Tutta Napoli è la casa di Diego Maradona, ma Fuorigrotta ed i Quartieri Spagnoli un po’ di più. Ieri, infatti, proprio in questo quartiere del capoluogo campano, è stata inaugurata una cappella in onore di Diego. All’ inaugurazione era presente anche Diego jr che ha scoperto un murales in cui viene ricordato un abbraccio tra lui ed il papà. Tra i cimeli per omaggiare il Pibe de Oro, anche una maglia, la numero 10 del Borussia di Dortmund, firmata da tutti i giocatori della squadra tedesca. Il tutto è stato organizzato dagli abitanti della zona, mediante una colletta, non vi è stata, come si legge anche su la Repubblica, alcuna partecipazione comunale.