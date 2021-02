Prossimo tour di force di partite decisivo per Gattuso. AdL non si farà cogliere impreparato

La sconfitta contro il Genoa, in tutto 24 tiri, ma è arrivata la sconfitta per 2-1, ha riaperto di nuovo la questione casting allenatori per De Laurentiis. Il futuro di Gattuso è praticamente appeso ad un filo, decisive le sfide contro l’Atalanta, semifinale di ritorno di Coppa Italia e poi la Juventus. Dovesse precipitare la situazione in casa partenopea, pronte due soluzioni: Benitez e Mazzarri. Quest’ultimo ha già dimostrato che a stagione in corso ridarebbe verve ai giocatori. Per il futuro i nomi sono tre: Juric, De Zerbi e Italiano. Quest’ultimo dopo la gara di Coppa Italia, vinta dagli azzurri, ci furono i complimenti di De Laurentiis.

Fonte: Gazzetta dello Sport