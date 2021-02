Premier League – M.City show e fuga: Liverpool steso! Pari United, ok Chelsea

Forse potrebbe essere questa la giornata decisiva per le sorti della Premier League. Nella 23a giornata spettacolo del Manchester City, che travolge 4-1 il Liverpool ad Anfield, centra la 10a vittoria di fila e mette virtualmente fuori i Reds dalla corsa per il titolo, distanti ora a -10 punti. Inoltre la squadra di Guardiola allunga in vetta a +5 punti sullo United, che viene raggiunto all’ultimo secondo dall’Everton per 3-3, e potrebbe allungare, dato che deve recuperare una partita. Rallenta il Leicester, che fa 0-0 a Wolverhampton e consolida il terzo posto, così come il West Ham, che impatta 0-0 in casa del Fulham ma va a -1 punto dalla zona Champions League. Ne approfitta invece il Chelsea, che vince 2-1 a Sheffield e si ritrova anche lei a -1 punto dal 4° posto. Torna al successo dopo tre sconfitte il Tottenham, che stende 2-0 il West Bromwich e va a -1 punto dall’Europa League. Cade nuovamente l’Arsenal, sconfitto 1-0 dall’Aston Villa, che si avvicina alla zona Europa. Successo anche per il Newcastle, che batte 3-2 il Southampton. Finisce infine 1-1 lo scontro salvezza tra Burnley e Brighton, i Popes restano a +8 punti sul terzultimo posto