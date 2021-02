Per gli azzurri 24 ore di stop, lo ha deciso Gattuso per ricaricare le batterie

Gli azzurri di Gennaro Gattuso tornano da Genova con una brutta sconfitta ma non possono perdersi in chiacchiere: tra poche ore si torna nuovamente in campo contro l’Atalanta in una semifinale di ritorno di Coppa Italia decisiva, dopo lo 0-0 dell’andata di qualche giorno fa. Scrive ilmattino.it che questa domenica però sarà una domenica di riposo per Insigne e compagni che non si alleneranno: la squadra riposerà per 24 ore per provare a ricaricare le energie. Si torna in campo domani a Castel Volturno per preparare la sfida alla squadra di Gasperini e poi alla Juventus, in programma il prossimo sabato.