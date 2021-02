“Non cambio Juric neanche con Mou o Guardiola”, messaggio per ADL?

Sembra quasi il classico messaggio criptato, ma non troppo. Il presidente del Verona, Maurizio Setti, ha rilasciato alcune dichiarazioni ad AM, inserto di Tuttosport e del Corriere dello Sport, ed ha parlato molto del tecnico Ivan Juric. Un allenatore, come noto, finito nel mirino del Napoli per un eventuale post Gattuso. Sembra davvero che il massimo dirigente scaligero “avvisi” Adl…“Juric non lo cambio neanche per i top player della panchina”, in sostanza è questo il pensiero di Setti.

“Se devo scegliere tra quanto fatto l’anno scorso e quanto fatto in questa stagione, scelgo l’anno scorso: da neopromossi non era per niente facile esprimere quel tipo di gioco, abbinandogli i risultati. Sono anche convinto che se non fosse stato per il lockdown saremmo arrivati ancora più in alto. Ciò comunque non mi impedisce di apprezzare il grandissimo lavoro attuale, soprattutto alla luce dei tanti infortuni con cui, come tutti, abbiamo dovuto fare i conti. Se fosse un’auto, Ivan Juric sarebbe la mia Ford Mustang gialloblù, un cavallo di razza grintoso e che regala grandi soddisfazioni. Cambiarlo con Guardiola, Klopp o Mourinho. No, Juric è perfetto per il Verona. Parliamo di grandi tecnici, ma credo che anche il mister abbia i mezzi per arrivare ad alti livelli. La mia carriera da presidente? Da piccolo mi affascinavano l’autorevolezza, il carisma, l’equilibrio, la determinazione e l’eleganza di Boniperti. Oggi apprezzo molto Lotito e De Laurentiis, due presidenti che stanno ottenendo grandi risultati pur con una gestione virtuosa. Il calcio è un’azienda che va gestita con cuore e passione, ma anche con raziocinio”