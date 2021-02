Napoli, 7 ko sono proprio tanti, eppure la Champions è lì

Sette sconfitte in ventuno giornate di campionato. Sono sicuramente un po’ troppe. Soprattutto se si tiene in considerazione che quella azzurra è la squadra con il maggior numero di ko tra le prime nove della classifica. Eppure, nonostante l’inevitabile delusione unita all’ amarezza, Il Corriere del Mezzogiorno cerca di guardare il lato positivo della situazione azzurra. La zona Champions resta ancora vicina, i capitolini (sui quali ieri si poteva accorciare) sono al quarto posto e a +3 dagli azzurri. Inoltre i partenopei hanno ancora l’andata con la Juventus da giocare, nulla è perduto. Per rimettersi in carreggiata, però, serve continuità, parola non familiare al Napoli.