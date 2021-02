La moviola di Genoa/Napoli. Severo Manganiello su Lozano. Il rigore su Mario Rui? Ci può stare

La situazione più delicata è sull’ultimo pallone: Scamacca sposta Mario Rui in piena area, il rigore ci può stare invece Manganiello non va al Var e ammonisce il giocatore del Napoli per proteste. Posizione ampiamente regolare per Pandev, nell’azione del vantaggio genoano, quando è Manolas a tenerlo in gioco. All’origine del raddoppio rossoblù ci sono le proteste di Gattuso per una trattenuta di Strootman su Di Lorenzo, non rilevata. Mentre Badelj – diffidato, salterà il Torino – tocca duro Elmas e viene sanzionato col primo giallo della serata. Fiscale ma corretta da regolamento anche l’ammonizione per Czyborra che stende Lozano. Rischia Manolas, con l’entrata su Pandev vicino all’area del Napoli, anche se è il difensore a pagare dazio con l’infortunio. Animi un po’ accesi tra Osimhen e Radovanovic a un quarto d’ora dalla fine, ma tutto si risolve con una stretta di mano. Severo Manganiello nell’ammonire Lozano per il pestone involontario su Zajc.

Fonte: CdS