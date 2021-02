Il Mattino vota: che disastro la coppia M & M, Zielinski un fantasma

Settima sconfitta, ora decisamente troppe, ma contro il Genoa il ko è immeritato. Partono male gli azzurri e subiscono il primo gol di Pandev per un errore di Maksimovic: in fase difensiva si avverte pesantemente l’assenza di Koulibaly, indisponibile (come Ghoulam) per la positività al Covid-19. Sul secondo gol del macedone non funziona la fase difensiva di squadra: sbaglia anche Manolas, la linea a quattro si lascia sorprendere da una palla in verticale. Con Insigne e Osimhen in campo il Napoli avanza il baricentro. Arriva il gol di Politano ma non basta. Anche tanta sfortuna con i legni di Petagna e Insigne. Dubbi su rigore non fischiato a Mario Rui.

OSPINA 5.5



DI LORENZO 5.5



MANOLAS 4.5



MAKSIMOVIC 4



MARIO RUI 4.5



ELMAS 5.5



DEMME 6



ZIELINSKI 4.5



POLITANO 6



PETAGNA 4.5



LOZANO 6



INSIGNE 5.5



OSIMHEN 5.5



RRAHMANI 6



BAKAYOKO 5.5



All. GATTUSO 5



Fonte: Il Mattino