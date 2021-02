Il Mattino – La difesa azzurra: cedimenti individuali e strutturali

Genoa/Napoli si conclude con la sconfitta degli azzurri. La gara di Marassi certifica il momento difficile, delicato e decisamente no della squadra partenopea. Errori soprattutto in difesa, sia individuali che di reparto, consentono ai padroni di casa un doppio vantaggio poi difficile da recuperare. Il Mattino valuta con questi voti e questi giudizi la prova dei difensori del Napoli:

OSPINA 5.5 Pandev due volte si presenta solissimo davanti a lui e può fare poco. Impreciso anche lui in un’occasione nel passaggio palla a terra, dà meno sicurezza del solito nell’impostazione con la palla a terra e infatti la manovra dal basso è molto più complicata rispetto al solito e non gli riesce neanche la variante del lancio lungo.

DI LORENZO 5.5 Coinvolto anche lui nel cedimento della difesa, sale a destra per accompagnare la manovra ma viene poco coinvolto. Cresce un po’ nella ripresa e comincia a far vedere qualche chiusura importante ma quando gli spazi si allargano anche lui va in sofferenza puntato dagli avversari nell’uno contro uno

MANOLAS 4.5 Sbaglia anche lui i movimenti difensivi nell’occasione del raddoppio di Pandev, si macchia di errori meno gravi. Ma anche lui sua prova è negativa. Toccato duro da Pandev dopo una sua chiusura energica è costretto ad uscire: lascia il campo zoppicando per un colpo alla caviglia destra

MAKSIMOVIC 4 Errore grossolano che regala il gol al Pandev, sbaglia l’appoggio davanti all’area di rigore azzurra prendendo Demme in controtempo e per i rossoblù è semplice mandare in porta l’ex azzurro che non esulta. Meglio nella ripresa ma il suo errore è pesantissimo sull’economia del match

MARIO RUI 4.5 Pennella bene la punizione per il colpo di testa di Petagna che colpisce la traversa. Poi però sbaglia clamorosamente la mira da buona posizione: tre tiri tutti da dimenticare. Tanti altri errori di misura nei passaggi, messo giù in area negli istanti finali, per l’arbitro non è rigore.