Il Mattino – Dalla panchina qualche buon segnale, ma nessuna scossa

Visto l’andazzo della gara, Gattuso prova a scuotere la squadra chiamando in causa la panchina. Qualche segnale positivo emerge, di sicuro, ma ancora troppo poco per una serata, tutto sommato, quasi stregata in quel di Genova. Il Mattino valuta così i subentranti azzurri:

INSIGNE 5.5 Il capitano prova a dare la scossa in un momento difficilissimo, gioca a sinistra ma si fa vedere anche sull’altra fascia. Prende un palo in girata da due passi, situazione decisamente sfortunata. Per il resto anche lui non riesce a incidere più di tanto nell’ultimo passaggio o nella giocata decisiva negli ultimi venti metri.

OSIMHEN 5.5 Grande palla gol sull’assist di Elmas, la calcia altissimo da buona posizione. Il centravanti nigeriano assicura più profondità e il Napoli con lui in campo diventa più incisivo: meglio rispetto alle precedenti apparizioni, quando sarà al top gli azzurri potranno cmabiare volto in attacco.

RRAHMANI 6 Entra al posto di Manolas con gli azzurri sotto di due reti e quindi in un momento decisamente non semplice. Prova a colpire di testa in un inserimento offensivo ma spedisce alto il suo tentativo. Gioca con sicurezza e non sbaglia nulla: dimostra di poter avere altre chance in un momento di difficoltà per la difesa.

BAKAYOKO 5.5 L’ultimo quarto d’ora per rafforzare gli argini a centrocampo con la sua fisicità, recupera qualche pallone di forza anche se sbaglia in impostazione negli appoggi. Gioca da playmaker basso nel 4-3-3, ma alla fine anche lui sbaglia diversi appoggi.