Il Mattino vota – Attacco generoso, a tratti vivace, ma non basta

L’attacco azzurro, in quel di Marassi, nonostante l’ impegno e la vivacità di Politano e Lozano, non riesce a sopperire agli errori difensivi che portano il Napoli a soccombere per mano del Grifone. Il Mattino valuta la prova del reparto avanzato:

POLITANO 6 Il più vivace in avvio, prova lo spunto dal suo lato, poi con il passare dei minuti nel primo tempo si spegne anche lui e non riesce mai ad incidere sulla fascia destra. Con l’ingresso di Insigne e Osimhen gioca da mezzala sinistra, impreciso in una sua imbucata centrale. Suo il guizzo dell’1-2

PETAGNA 4.5 Colpisce di testa la traversa da sotto misura, la prima occasione importante degli azzurri, il suo unico lampo del primo tempo: ben controllato dai difensori rossoblù non crea mai difficoltà alla retroguardia del Genoa. Gli arrivano pochi palloni ma non dà mai l’impressione di poter colpire nel cuore dell’area rossoblù.

LOZANO 6 Va via a Goldaniga nell’uno contro uno in avvio, poi non riesce a trovare il tempo per lo scatto in profondità. Appena entra Insigne si sposta a destra ed è più pericoloso perchè da lì può attaccare la fascia. Generoso ma stavolta sbaglia anche lui tanto, si vede che è stanco per le tante partite che sta giocando