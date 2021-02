Il centrocampo azzurro fatica ad impostare e a dare riferimenti

La sconfitta di Marassi figlia di errori individuali e di squadra. A centrocampo si “fatica ad entrare in partita” e a dare punti di riferimento. Le valutazioni del Corriere dello Sport alla mediana azzurra:

ELMAS 5.5 Fa fatica ad entrare in partita e a trovare la giusta posizione per ricevere i passaggi dei compagni ed azionare le punte. Resta a lungo ai margini, poi parte palla al piede e arriva da solo fino al limite ma non calcia in maniera sufficientemente potente e Perin para a terra. Sbaglia una palla gol limpidissima.

DEMME 6 Superato in velocità a centrocampo, fa una grossa fatica ad impostare. Grande iniziativa personale, chiama a un grande intervento Perin. Prestazione sotto tono rispetto a quelle precedenti, accusa alla distanza la stanchezza per le tante partite consecutive giocate da titolare.

ZIELINSKI 4.5 Indossa la fascia di capitano il polacco. Primo tempo totalmente da dimenticare, non riesce mai d accendersi, dovrebbe essere lui il punto di riferimento per fare la differenza ma non lo fa mai. Sostituito dopo dieci minuti della ripresa da Insigne, una prestazione incolore.