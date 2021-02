Fiato sospeso per Manolas: difesa azzurra senza alternative

Musi lunghi e sguardo basso. E’ il “quadro” dipinto sui visi degli azzurri dopo la sconfitta di Marassi. E, come se non bastasse il ko, l’incremento delle presenze in infermeria. Kostas Manolas ha lasciato il campo nel secondo tempo. Per lui un trauma contusivo alla caviglia destra che ovviamente tiene in apprensione Gattuso. Sì, perché uno stop del greco metterebbe seriamente in difficoltà l’intero reparto arretrato. Alla vigilia della partenza per Genova, infatti, Koulibaly è risultato positivo al Covid e Manolas ha di fatto ereditato la leadership del pacchetto difensivo. Se ciò dovesse verificarsi, per le prossime due partite (in coppa mercoledì a Bergamo contro l’Atalanta e sabato prossimo al Maradona contro la Juve in campionato) Gattuso potrebbe fare affidamento solo ed esclusivamente su due difensori centrali di ruolo: Maksimovic e Rrahmani, ovvero le due riserve della squadra. Le condizioni di Manolas verranno valutate già nella giornata di oggi, e Gattuso spera di poter avere almeno qualche buona notizia. La smorfia di dolore del giocatore, però, non è di buon auspicio…

Il Mattino