Ferrarese, ex centrocampista: “Gattuso ieri ha perso ma non l’ha meritato”

L’ex centrocampista del Napoli Claudio Ferrarese, è intervenuto su Radio Sportiva, ecco le sue parole: “Mi dispiace per Gattuso, ieri ha perso ma non ha meritato di farlo. Sono partite che si decidono in episodi, ma quando le cose non vanno bene c’è anche questo. Nonostante tutto mi pare che il gruppo segua l’allenatore e mi auguro che Rino possa riprendere la corsa perché vanno tutti nella stessa direzione. Nel calcio contano solo i risultati, si acquisisce fiducia e basta una partita ad alti livelli. Ci vogliono pazienza e tempo specie in un anno come questo”.