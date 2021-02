Fabian Ruiz è idoneo e pronto per la trasferta di Bergamo

In un sabato dove si è vissuto con l’ansia del giro di tamponi per la sfida contro il Genoa, per fortuna tutti negativi, dopo i casi di Koulibaly e Ghoulam, da Castel Volturno arriva una buona notizia. Ieri Fabian Ruiz ha superato l’iter post-Covid-19, risultando idoneo. Lo spagnolo si è allenato e in teoria sarebbe convocabile per Bergamo. I prossimi giorni si capiranno le sue condizioni fisiche, ma per rivederlo in campo ci vorrà ancora del tempo, ma è già un inizio.

Fonte: Corriere dello Sport