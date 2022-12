Esclusiva- Carmine Abagnale (presidente associazione Napoli a Milano): “Non bisogna colpevolizzare troppo Gattuso, per me merita la riconferma”

Carmine Abagnale, presidente associazione Napoli a Milano, ex commissario di polizia ed ex assessore al comune di Milano 4, è intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni de ilnapolionline.com, ecco le sue parole:

Lei è il presidente di una associazione a Milano, di cosa si tratta? “L’associazione si chiama asscociazione Napoli a Milano. L’idea è nata perchè essendo io napoletano di origine ed essendomi bene inserito nella società milanese, vorrei con questa associazione aiutare i napoletani a Milano, ben 40000, che non si sono inseriti bene e trasmettere le tradizioni napoletane anche qui a Milano. Questo è uno dei maggiori presuppoti che abbiamo. A Milano io ho avuto la fortuna di essere commissario di polizia, presidente della commissione sport, assessore al comune di Milano 4 e dall’alto della mia careica ho aiutato tantissimi napoletani sul territorio. Io non dimentico le mie radici, io sono figlio di contadini, mi sono costruito da solo e ne vado fiero”

Com’è essere un tifoso del Napoli a Milano? “Gli sfottò tra tifosi sono tanti, vi confesso che gli anni scorsi quando andavamo fortissimo era più piacevole, ora che il Napoli è titubante e le milanesi si sono svegliate è più dura. Però devo ammettere che qui a Milano i tifosi del Napoli sono accettati, contrariamente a quanto si potrebbe pensare. Una delle cose che mi dispiace è che non c’è un vero e proprio club Napoli a Milano, ma anche il fatto che non ci sono società calcistiche gemellate tra Napoli e Milano, anche se da assessore allo sport, ho provato a crearne qualcuna.”

Come giudica il campionato di Serie A di questo anno? “Il campionato di quesr’anno è un pò anomalo per via del Covid e non solo. Quest’anno il VAR sta decidendo molte partite e non essendoci il pubblico molte partite sono imprevedibili. La corsa scudetto? In primis vedo sempre la Juventus, dato che sono nove anni che vince il campionato. Poi anche le milanesi vanno forte, però a lungo andare non credo che abbiano la resistenza e la mentalità per vincere lo scudetto”

Secondo lei il Napoli sarà in grado di ottemperare agli obiettivi stagionali? “Sicuramente il Napoli è ancora in corso per il quarto posto e secondo me anche in Coppa Italia possiamo passare il turno. Purtroppo la Supercoppa è andata male ma non bisogna crocifiggere Insigne.

Per lei Gattuso è da confermare? “Bisogna dargli atto che ha preso una squadra distrutta, con problemi di spogliatoio ed è arrivato perfino a vincere la Coppa Italia. Secondo me le ultime polemiche fatte anche da lui in conferenza stampa poteva evitarle però c’è da dire che non bisogna troppo colpevolizzarlo. La squadra non riesce mai ad avere una continuità per via dei molti infortuni e credo che la squadra possa solo migliorare. Aldilà del modulo credo che Gattuso debba velocizzare la manovra con tocchi di prima o massimo due tocchi, perchè reputo il suo gioco troppo lento. Dunque Gattuso merita la riconferma”

Intervista a cura di Gianpaolo Volpicelli

