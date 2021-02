Cosa è la Uefa Europa Conference League, la 3/a competizione acquisita da Sky

E’ la terza competizione europea dopo Champions ed Europa League, che esordirà dalla prossima stagione. Si accederà soltanto con i preliminari e la vincente guadagnerà un posto alla successiva Europa League (a meno che non sia già qualificata per la Champions tramite piazzamento nel rispettivo campionato d’appartenenza). Saranno coinvolte in tutto 184 squadre, di cui almeno una da ognuna delle 55 federazioni, oltre a 46 club che proseguiranno in questo torneo dopo le eliminazioni da Champions ed Europa League. Dalla Serie A si qualificherà ai playoff della Europa Conference League. Fonte: Sky Sport 24