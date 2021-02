CdS – Ridate  un bomber  a Rino

Alberto Della Palma scrive sulle pagine del CdS:

“Non è questa sconfitta lo specchio di una stagione contorta ma per niente compromessa: cosa vuoi dire al Napoli dopo una partita del genere, persa per due uscite scellerate dal basso, per la doppietta di un giocatore eterno come Pandev, da eroe del triplete interista a eroe del Marassi vuoto, per due pali maledetti e anche per tanta malasorte. La settima sconfitta non può e non deve essere fatale per Gattuso, che sta scalando una montagna sempre più alta perché non c’è un evento che giri dalla parte giusta, cioè quella azzurra. Un assalto continuo, dal primo all’ultimo minuto, un assalto vanificato dal solito vizio, nazionale e non certo solo napoletano, di uscire dalla propria area con il giro palla e non più con il lancio in mezzo al campo: errori fatali, su cui prima Badelj e poi Zajc hanno messo Pandev davanti a Ospina. Due su due, figuriamoci se il macedone poteva sbagliare gol che non erano affatto facili: servivano precisione e freddezza, Goran ha portato il Genoa sul 2-0 e a quel punto prova a battere una squadra di Ballardini con il doppio vantaggio. Quasi impossibile, soprattutto oggi che la squadra rossoblù sembra trasformata dal cupo allenatore di Ravenna, uno dei pochi (forse l’unico) romagnoli senza sorriso.