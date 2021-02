CdS – La difesa azzurra a Genova sceglie l’harakiri

Che si tratti di fase difensiva o di errori individuali in difesa, il risultato non cambia. In quel di Genova l’harakiri del Napoli, e soprattutto del suo reparto arretrato, appare evidente. Il CdS valuta e dà i voti agli uomini di Gattuso:

Ospina 6 Tradito due volte dai suoi: niente miracoli, questa volta, ma non è mica un marziano.

Di Lorenzo 6 Maluccio nel primo tempo, bene nel secondo: spinta e rifinitura, come ai bei tempi.

Manolas 4,5 Pandev lo incendia sul raddoppio, ma sin dall’inizio aveva dato l’impressione dell’incertezza. L’infortunio al piede destro è il finale horror. Ha riportato un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia destra.

Maksimovic 4,5 Si suicida sul più bello, con il Napoli all’arrembaggio: appoggio sbagliato e 1-0 per il Genoa. Macchinosa anche l’uscita su Zajc nell’azione del raddoppio.

Mario Rui 5 Soffre in fase difensiva, come tutti, e quando parte si esibisce in una serie di tiri sballati.