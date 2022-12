CALCIO FEMMINILE – A. Cincotta (all. Fiorentina): “Contro il Napoli massima concentrazione, non meritano la classifica attuale”

Questa mattina si giocherà la sfida valevole per la seconda di ritorno tra la Fiorentina e il Napoli. All’andata netto successo delle toscane per 2-5, le azzurre pronte per rimediare alla sconfitta dell’andata. Alla viglia le parole del tecnico Antonio Cincotta. “Il Napoli è la squadra che ha cambiato più calciatrici della Serie A, è un Napoli diverso che vuole dimostrare e salvarsi con queste aggressive operazioni di mercato. Il posto in classifica non appartiene al Napoli. Affronteremo una squadra di alto livello che con caratteristiche delle singolo piò andare in alto. Massima concentrazione. Ho parlato con le ragazze e sono deluso da alcuni atteggiamenti e dalla poca concentrazione che in certi scenari c’è stata nell’ultima partita. Abbiamo lavorato duro per riprendere alcuni concetti e siamo pronti per oggi”.

Factory della Comunicazione

Fonte: acffiorentina.com