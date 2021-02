ADL/Gattuso, leggera schiarita: il tecnico non è a rischio

Il ko di Genova, la settima sconfitta in queste prime 20 partite di campionato per il Napoli, non mette a rischio la posizione di Rino Gattuso sulla panchina azzurra. Rispetto a qualche settimana fa, con il pesante sfogo di Gattuso rivolto alla proprietà al termine di Napoli-Parma, il clima tra le parti si è leggermente rasserenato. Lo stesso presidente De Laurentiis si è messo in contatto con il proprio allenatore dopo la sconfitta di Genova, riconoscendo la buona prestazione fornita dalla squadra e trovandola molto differente rispetto a quella di Verona dello scorso 24 gennaio, quando il Napoli aveva manifestato grosse difficoltà anche dal punto di vista dell’atteggiamento in campo.

Fonte: Sky.sport.it