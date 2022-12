Venerato: “Il Napoli ha tante defezioni non può essere messo in discussione Gattuso. La stampa è contro l’allenatore”

Il giornalista Rai Ciro Venerato, parla del momento in casa Napoli con la diatriba tra Gattuto e De Laurentiis e le tante defezioni: “Assurdo che in un momento del genere, con la squadra falcidiata dal Coronavirus, e dalle tante defezioni, si metta in discussione l’allenatore. Non è una bella cosa, spero che il presidente del Napoli non pensi di mandare via Gattuso. Sarebbe controproducente in questo momento della stagione, visti anche i risultati delle altre squadre e quello che è accaduto con la pandemia. Guardate per esempio l’Inter senza Lukaku e con l’attaccante belga, cambia veramente tanto. Non oso immaginare se Gattuso dovesse perdere con il Genoa, non terranno conto di tutte le assenze, se dovesse vincere giocando male, si lamenteranno allo stesso modo. In realtà contro il tecnico non c’è lo spogliatoio, ma la stampa napoletana. Non darei fiato a certi professorini che criticano l’allenatore ad ogni occasione. Non darei retta a questi signori”.

