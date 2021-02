Ultime Atalanta – Per Gasperini contro il Napoli in dubbio un difensore

Questo pomeriggio l’Atalanta affronterà in casa il Torino per la seconda giornata di ritorno, ma l’infermeria per gli orobici rischia di riempirsi. Nel riscaldamento si è fermato il difensore Sutalo, caviglia gonfia, quindi in dubbio anche contro il Napoli. Sicuro assente invece Romero, causa squalifica, in dubbio sono anche Hateboer e il neo arrivato Mahele.

Fonte: Sky Sport 24