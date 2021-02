Serie A – Juventus/Roma 2-0, alla squadra di Pirlo riesce il sorpasso

Il big match di questo sabato calcistico, quello tra Juventus e Roma, vede imporsi la squadra di Pirlo con il risultato “classico” di 2-0. La vittoria dei bianconeri è frutto di un gol di Cristiano Ronaldo al 13′ della prima frazione di gioco con un mancino dal limite e di un’ autorete di Ibanez che, nel tentativo di anticipare Kulusevski infila la propria porta. La partita, nonostante il risultato, la si può comunque definire equilibrata, in quanto gli uomini di Fonseca, nel primo come nel secondo tempo, hanno avuto diverse occasioni per mettere in apprensione la porta difesa da Szczesny. Con i tre punti di questa sera agli uomini di Pirlo riesce il sorpasso in classifica. Ora la Juve è terza. Di seguito il tabellino della gara:

Juventus Roma 2-0 [13′ Ronaldo (J), 69′ aut. Ibanez (R)]

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci (85′ De Ligt), Chiellini, Alex Sandro (85′ Demiral); Chiesa (82′ Bernardeschi), Rabiot, Arthur, McKennie (65′ Cuadrado); Morata (65′ Kulusevski), Ronaldo. All. Pirlo

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Karsdorp (76′ Bruno Peres), Villar (63′ Diawara), Veretout, Spinazzola; Cristante (63′ Carles Perez), Mkhitaryan; Borja Mayoral (63′ Dzeko). All. Fonseca

Ammoniti: Mancini (R), Arthur (J), Kumbulla (R), Ronaldo (J)