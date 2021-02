Serie A – Juventus/Roma 1-0, il primo tempo è targato Ronaldo

Dopo la vittoria dell’ Inter in casa Viola ieri sera, il pareggio raggiunto con sacrificio e dedizione dal Torino in a Bergamo contro l’Atalanta ed il “colpaccio” Spezia ai neroverdi del Sassuolo, il sabato calcistico di questa seconda giornata del girone di ritorno, continua con il big match Juventus/Roma. Pirlo sceglie CR7 e Morata in avanti, mentre il romanista Dzeko si accomoda in panchina. Nonostante un buon inizio degli ospiti, è la squadra padrona di casa che sblocca il primo tempo con un gol di Ronaldo. Dopo un’ occasione per Cristante è sempre il portoghese ad essere protagonista cogliendo la traversa. Le due squadre vanno negli spogliatoi alla fine della prima frazione di gioco con la Juventus in vantaggio per 1-0.

Juventus Roma 1-0 (13′ Cristiano Ronaldo)