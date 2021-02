SERIE A – Genoa-Napoli 2-1, i top e i flop della squadra azzurra

Il Napoli torna a giocare in campionato, dopo gli impegni di Coppa Italia contro l’Atalanta, sfida il Genoa per la seconda di ritorno. Gli azzurri partono bene, dove trovano un Perin attento su Zielisnki. I liguri, al primo affondo passano, errore di Maksimovic, Badelj serve Pandev che tutto solo batte Ospina. I partenopei cercano una reazione, Lozano impegna il portiere di casa e poi Petagna che coglie la traversa. Il Napoli però commette ancora errori e il Genoa ne approfitta, sempre con l’ex macedone che prende il palo e rete. Nella ripresa gli azzurri crescono nel creare occasioni. Perin si supera su Demme, Insigne prende il palo su cross di Lozano. Il gol arriva con Politano che con freddezza non sbaglia. Nel finale Elmas spreca da ottima posizione e poi dubbio rigore su Mario Rui. Ecco le pagelle della sfida del “Luigi Ferraris”.

Top

Di Lorenzo 6 – Il terzino destro ex Empoli, dopo un primo tempo in difesa, nella ripresa ha spinto con una certa continuità ed ha inciso di più. Non molla fino alla fine.

Rrahmni 6 – L’ingresso del difensore kosovaro, anche se per pochi minuti, ha dato tanto in via di centimetri. Sfiora la rete di testa, però ha dei fondamentali per crescere.

Demme 6 – Sul primo gol del Genoa, non arriva ma non è colpa sua visto l’errore nel retropassaggio. Cresce nella ripresa dove prende fiducia e sfiora il gol personale.

Politano 6,5 – Dopo una prima frazione a corrente alternata, dove spinge ma non incide, l’ex di Inter e Sassuolo sale in cattedra e prende per mano la squadra. Gioca da mezz’ala e cresce la condizione. Segna il gol che potrebbe riaprire la gara, ma non basta.

Lozano 6,5 – Il messicano inizia a sinistra, dove come sempre fa il diavolo a 4, bene e impegna Perin. Nela ripresa passa a destra e la musica per gli avversari non cambia. Fino alla fine è una spina nel fianco, l’unico neo è l’ammonizione.

Insigne 6 – Il capitano è partito dalla panchina, perchè non era al meglio. Entra nella ripresa e spinge al massimo. Cerca il gol ed è anche sfortunato cogliendo il secondo palo dopo il Parma.

Flop

Maksimovic 4,5 – Il primo tempo del difensore serbo è da incubo. Errore nel retropassaggio dove nasce la rete di Pandev. Non impeccabile assieme a Manolas per la doppietta del macedone. Nella ripresa cerca di rimediare, ma anche stasera non va.

Manolas 5 – Il primo tempo della difesa non è stata delle migliori e anche il greco non è esente da colpe. Si perde, assieme a Maksimovic, Pandev. Non riesce ad essere sicuro e nella ripresa esce per infortunio.

Mario Rui 5 – Il terzino sinistro portoghese, cerca di andare al cross ma manca la precisione. Calcia male dal limite dell’area. Nel finale si era procurato il rigore, ma Manganiello non concede il penalty. Però anche stasera non incide.

Zielinski 4,5 – Prestazione incolore del centrocampista polacco. Se si esclude il tiro ad inizio gara, poi lento e prevedibile e si fa rubar palla a centrocampo. Davvero in calo dopo un periodo che stava crescendo.

Elmas 5,5 – La partita del macedone, sarebbe stata da sufficienza piena, per impegno e anche qualità, ma la palla avuta nel recupero calciata alta è davvero un errore non da lui. Ha tutto per emergere, però manca ancora qualcosa per arrivare al top.

A cura di Alessandro Sacco