SERIE A FEMMINILE – Prosegue la marcia inarrestabile della Juventus. Netto successo dell’A.s. Roma

Quest’oggi la Juventus Women di mister Guarino, era di scena al “Monteboro” contro l’Empoli, gara insidiosa, ma le bianconere hanno vinto per 0-3. Mattatrice della gara è Girelli, doppietta e 15 reti in campionato, nel mezzo il gol di Hurtig. Netto successo dell’A.s. Roma sul terreno del Pink Sport Bari con il punteggio di 0-4. Le marcatrici: Bartoli, Lazaro, Giugliano e Andressa su calcio di rigore. Domani l’A.c. Milan dovrà rispondere alla Juventus, sfidando in casa il San Marino Academy.

Pink Sport Bari-A.s. Roma 0-4

Empoli Ladies-Juventus Women 0-3

A cura di Alessandro Sacco