Serie A 21° giornata:Gol e spettacolo a Bergamo.Colpaccio Spezia!

Serie A 21° giornata,gare delle 15:

Atalanta-Torino: 3-3

Parte subito forte l’Atalanta di Gasperini che trova la rete del vantaggio con un gran tiro nel sette di Ilicic.Poco dopo Muriel mette una palla in area per Gosens che realizza la seconda rete .Bergamaschi scatenati , passano due minuti e siglano la terza rete.Muriel sfrutta un rimbalzo a suo favore e sembra chiudere la partita.Nel finire di primo tempo il Torino accorcia con Belotti.Prima dal dischetto si fa ipnotizzare da Gollini,ma nella respinta è più bravo a mettere in rete .Nei minuti di recupero ancora granata in gol ,stavolta con Bremer dopo una serie di rimpalli in area.Nella ripresa gli uomini di Nicola con il cuore trovano il pari con un colpo di testa di Bonazzoli .

Tabellino:

Reti :14′ Ilicic (A), 19′ Gosens (A), 21′ Muriel (A), 42′ Belotti (T), 45’+1′ Bremer (T), 84′ Bonazzoli (T)

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Palomino; Gosens, de Roon, Pessina (85′ Pasalic), Ruggeri (46′ Djimsiti); Malinovskyi (78′ Lammers); Ilicic (58′ Miranchuk), Muriel (58′ Zapata). All. Gasperini

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer, Singo (72′ Verdi), Lukic (55′ Baselli), Mandragora, Rincon (81′ Gojak), Murru (55′ Ansaldi); Zaza (81′ Bonazzoli), Belotti. All. Nicola

Ammoniti: Zaza (T), Nkoulou (T), Pasalic (A), Toloi (A)



Sassuolo-Spezia : 1-2

Dopo una buona partenza degli ospiti ,sono però gli uomini di De Zerbi a trovare la rete del vantaggio con un’ottima azione di Caputo che manda la palla all’angolino.Liguri trovano il pari con un colpo di testa di Erlic da dentro l’area.Pochi minuti dopo Djuricic firma il raddoppio ,ma dopo intervento VAR viene annullato.Nella ripresa sono gli uomini di Italiano a crederci di più ,trovando la rete del vantaggio con Gyasi .L’attaccante riceve palla in area e la piazza all’angolino.

TABELLINO

Reti: 25′ Caputo (Sa), 39′ Erlic (Sp), 78′ Gyasi (Sp)

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, G. Ferrari, Rogerio; Obiang (82′ Magnanelli), Locatelli; Traoré (63′ Berardi), Djuricic (63′ Defrel), Boga (38′ Haraslin, 82′ Raspadori); Caputo. All. De Zerbi

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali, Terzi (53′ Ismajli), Erlic, S. Bastoni; Leo Sena, Ricci, Maggiore; Verde (63′ Farias), Agudelo, Gyasi. All. Italiano

Ammoniti: Locatelli (Sa), Ferrari (Sa), De Zerbi (Sa), S. Bastoni (Sp), Erlic (Sp), Vignali (Sp)