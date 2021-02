Quanto vale una zona Champions? Senza passare agli ottavi già tantissimo

Prendere parte alla Champions significa incassare almeno 45 milioni di euro. Il minimo, ovvero anche senza passare gli ottavi (lo scorso anno, quello dell’eliminazione da parte del Barcellona, sono entrati in cassa 65,8 milioni di euro). Ecco, venendo meno gran parte degli incassi strutturali, il Napoli ha bisogno dei soldi dell’Uefa e di fare plusvalenza. Ma De Laurentiis sa bene che anche questo 2021 non sarà l’anno giusto per vendere bene. Secondo un esperto di mercato come Oscar Damiani, per esempio, dalla cessione di Koulibaly il Napoli non potrà pensare di intascare, eventualmente, più di 50 milioni di euro. La metà di quello che era pronto a pagare il City nel 2019. Non è facile fare i conti del dramma legato al Covid-19. P. Taormina (Il Mattino)