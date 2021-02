PRIMAVERA 2 – Virtus Entella-Napoli 1-1, beffa allo scadere per gli azzurrini

Dopo i due successi casalinghi contro Cosenza e Crotone, il Napoli Primavera di mister Emmanuel Cascione ha affrontato in trasferta la Virtus Entella. Gli azzurri passano in vantaggio con Cataldi che segna di testa. I liguri hanno l’occasione per pareggiare, ma De Simone si fa ipnotizzare da Idasiak. Nella ripresa i cambi e partita che resta in equilibrio. Nel recupero pareggio della Virtus Entella con Antonini. Un pareggio che sa di beffa per i partenopei, ma dal ritorno in campionato il Napoli è ancora imbattuto due pareggi e due successi.

Virtus Entella: Balducci; Bruno, Basani, Mogos, Reali, Garbarino, De Simone, Scaldarella, Oliveri, Meazzi, Muller. Allenatore: Gennaro Volpe

Napoli: Idasiak; Barba, D’Onofrio, Cataldi, Costanzo, Spedalieri, Iaccarino, Sami, Ambrosino, D’Agostino, Romano Allenatore: Emmanuel Cascione

Marcatori: 12′ Cataldi (N), 92′ Antonini (V.E.)

Fonte: mondoprimavera.com