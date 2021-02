Pistocchi a Radio Crc: “Il Napoli stasera dovrà stare attento in difesa nonostante le assenze”

Nel corso di ‘Arena Maradona’ su Radio Crc è intervenuto il giornalista Maurizio Pistocchi . “ Stasera il Napoli dovrà fare molta attenzione in fase difensiva – ha detto Pistocchi a Radio Crc – di certo, l’assenza di Koulibaly non aiuterà la squadra di Gattuso. Il Genoa è in forma e può contare su Destro in stato di grazia”. “Nonostante le assenze – ha proseguito Pistocchi a Radio Crc – la rosa del Napoli è più completa di quella del Genoa. Il Napoli ha tutte le carte in regola per vincere al Ferraris”. Anzi, secondo Pistocchi “Il Napoli è la seconda forza del campionato. Solo la Juve è più competitivo. Secondo me i bianconeri sono i favoriti per la vittoria dello scudetto”. Tornando al Napoli “mi piaceva di più quando cercava di imporre il proprio gioco come a inizio stagione – ha detto Pistocchi a Radio Crc – non riesco a capire come mai Gattuso abbia voluto cambiare strategia. Il calcio è uno spettacolo e il Napoli negli ultimi tempi ne ha offerto poco. Non dimentichiamo che con Sarri i tifosi azzurri hanno bevuto champagne tutte le sere. Farli abituare al Lambrusco, adesso è complicato”.