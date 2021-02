Oliveira: “Gattuso è vaccinato contro le critiche, gli manca Mertens”

“Ho visto Barella quando era bambino. A Cagliari dicevano che sarebbe diventato un fenomeno. Sta rispettando le aspettative” . L’ha detto oggi Luis Oliveira attraverso i microfono di Radio Crc nel corso di ‘Arena Maradona’. “ L’Inter può contare anche su Lukaku – ha proseguito l’ex attaccante – a volte sembra che Romelu non faccia nulla in campo. Ma sa essere sempre decisivo “. Come spesso lo è stato Mertens per il Napoli. “Gattuso paga pure l’assenza di Dries – ha proseguito ‘Lulù’ – negli ultimi anni Mertens ha dimostrato di essere un attaccante capace di segnare gol a grappoli. Petagna, però, sta dando il suo contributo. Lo seguo dai tempi dell’Atalanta. È un attaccante che si fa rispettare”. Sulle critiche nei confronti di Gattuso, Oliveira ha detto che “Rino è vaccinato. Sapeva di andare a lavorare in una piazza esigente. Stasera a Genova dovrà stare attento. Con Ballardini il Grifone è rinato “.