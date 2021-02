Nuovi lavori allo stadio Diego Armando Maradona. Ecco la cifra stanziata dal Comune di Napoli

Per molti anni si è sempre parlato di uno stadio fatiscente, non adatto ad una piazza come quella di Napoli, critiche insomma a non finire. Dall’evento delle Universiadi l’impianto di Fuorigrotta, denominato stadio Diego Armando Maradona, hanno resto ora l’impianto ad hoc per le gare degli azzurri. Il Comune di Napoli nella giornata di ieri ha stanziato 1,240,000 per ristrutturare lo stadio. “Palazzo San Giacomo adesso vuole dare un’accelerata ai tempi dei lavori, approfittando dell’impianto vuoto senza pubblico. I lavori interesseranno la verifica della bullonatura del tetto assieme alla sostituzione dei cupolini danneggiati e dell’implementazione di quelli divelti. Il tunnel d’ingresso delle squadre sarà oggetto di rifacimento anche attraverso una nuova pavimentazione, mentre sarà ampliato il sistema di video-sorveglianza all’esterno dello stadio. Ieri sono state avviate immediatamente le procedure della gara che durerà circa un mese. Dopo l’ultima giornata di campionato, presumibilmente, potranno cominciare i lavori”.

Fonte: Corriere del Mezzogiorno